La emoción del Jalo Futbolero continúa con la Zona Mundialista y los juegos mecánicos

La emoción del Jalo Futbolero continúa con la Zona Mundialista y los juegos mecánicos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 09:49:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 1 de julio de 2026.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) anuncia la extensión del evento Jalo Futbolero. Tanto la Zona Mundialista como el área de juegos mecánicos continuarán operando hasta el 19 de julio, con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio seguro, recreativo y de sana convivencia en torno a la pasión por el fútbol.

Las pantallas gigantes instaladas en el Jardín del Orquidario seguirán transmitiendo de manera gratuita los partidos de la justa mundialista. Además, la zona de food trucks continuará ofreciendo una amplia variedad gastronómica para que las y los asistentes disfruten de una experiencia completa.

Las y los visitantes podrán seguir disfrutando de los juegos mecánicos y de destreza, entre los que se encuentran Spider, Gravity, Castillo Embrujado, Swing Wave, Barco, Carros Chocones, entre otras atracciones. El costo es de 60 pesos por boleto, pero cuenta con promociones de 6 boletos por 300, 10 boletos por 450, 16 boletos por 630 y 20 boletos por 700 pesos, disponibles en las taquillas del recinto.

Ceconexpo invita a la ciudadanía a aprovechar este espacio de convivencia y recreación, donde familias y aficionados podrán seguir disfrutando de los encuentros deportivos, la oferta gastronómica y las atracciones mecánicas en uno de los mejores ambientes de Morelia.

Además, las autoridades mantienen un operativo coordinado de vialidad y protección civil para garantizar que las actividades se desarrollen en un entorno seguro, ordenado y de sana convivencia para todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Responsable de violar a su hijastra de 11 años, es sentenciado a más de 16 años de prisión
Presunto responsable de violar a su hijastra de 8 años en La Piedad, Michoacán, es aprehendido
Hallan cuerpo en partes, en Apatzingán, Michoacán 
En Uruapan, Michoacán detienen a un doctor y un extránsito municipal por presunta extorsión
Más información de la categoria
Herido un policía en medio de jornada de bloqueos y enfrentamientos en Tingüíndin y Jiquilpan, Michoacán
Alerta Gobierno de Michoacán sobre pronóstico de lluvias intensas
Estalla tensión en occidente de Michoacán: grupos armados bloquean carreteras y siembran caos entre Tingüíndin y Jiquilpan
Durante festejos por victoria de México ante Ecuador, tres personas pierden la vida en CDMX
Comentarios