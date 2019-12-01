Alerta Gobierno de Michoacán sobre pronóstico de lluvias intensas

Morelia, Michoacán, 1 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes que se esperan durante todo el día en gran parte del estado, derivadas de la interacción de una circulación ciclónica sobre la entidad, la formación de una onda tropical y diversos sistemas meteorológicos.

El mandatario informó que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas son ocasionadas por la interacción de una circulación ciclónica sobre la entidad con canales de baja presión, condiciones de inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 13, ubicada sobre el occidente del territorio nacional, lo que favorecerá lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

Ante este panorama, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en caso de ser necesario identificar los refugios temporales a través de la página siir.michoacan.gob.mx y reportar cualquier situación de emergencia al 911.

Ramírez Bedolla reiteró que el Gobierno de Michoacán a través de todas sus instituciones de seguridad, salud y rescate mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y una estrecha coordinación con los 113 municipios para atender de manera oportuna cualquier emergencia.