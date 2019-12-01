Herido un policía en medio de jornada de bloqueos y enfrentamientos en Tingüíndin y Jiquilpan, Michoacán

Tingüíndin, Mich., a 1 de julio de 2026.- La jornada de violencia que sacudió este miércoles la región occidente de Michoacán dejó como saldo un elemento de la Policía Municipal de Tingüíndin lesionado por esquirlas, luego del enfrentamiento registrado entre presuntos integrantes de un grupo delictivo y los uniformados, hecho que desencadenó una serie de bloqueos carreteros en los municipios de Tingüíndin y Jiquilpan.

De acuerdo con la información más reciente, el agente herido fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado a un hospital para recibir atención médica. Autoridades reportaron que su estado de salud es estable y que las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Tras la agresión contra los policías, hombres armados despojaron por la fuerza de sus vehículos a varios automovilistas para utilizarlos en bloqueos simultáneos sobre distintas vialidades de la región, con el propósito de obstaculizar el avance de las fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos con mayores afectaciones se ubica en el acceso a Jiquilpan, a la altura de la comunidad de Los Remedios, donde la circulación permaneció interrumpida debido a las unidades atravesadas sobre la carretera. A ello se sumó la colocación de artefactos ponchallantas en diversos tramos, incrementando el riesgo para quienes transitaban por la zona.

Como respuesta, autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un amplio operativo de seguridad por tierra y aire con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de la agresión armada contra los elementos municipales.

De manera paralela, personal de distintas corporaciones inició las labores para retirar los vehículos utilizados en los bloqueos, liberar las carreteras afectadas y restablecer la circulación, mientras continúan las acciones operativas en la región.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, en tanto las investigaciones permanecen en curso para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.