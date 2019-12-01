Otro incidente en refinería de Salina Cruz: tres trabajadores resultan heridos por "flamazo"

Otro incidente en refinería de Salina Cruz: tres trabajadores resultan heridos por "flamazo"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 10:48:12
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Salina Cruz, Oaxaca, a 1 de julio 2026.- Tres trabajadores de la refinería Antonio Dovalí Jaime, de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, resultaron heridos debido a un “flamazo”.

Según los primeros reportes, el incidente se registró el pasado 30 de junio.

Por su parte, la empresa productora propiedad del Estado comunicó que registró un flamazo en la bomba de fondo GA-311 B de la Torre Fraccionadora DA-304.

De acuerdo con la tarjeta informativa, el accidente ocurrió mientras se efectuaban trabajos de mantenimiento en la Planta de Alquilación.

Igualmente, se dio a conocer que los empleados afectados presentaron quemaduras leves y fueron traslados al Hospital General de Pemex, donde son reportados como estables y en observación.

Por último, aseguraron que el flamazo fue controlado conforme a los protocolos de seguridad establecidos, sin registrarse daños a la infraestructura.

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