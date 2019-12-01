Durante festejos por victoria de México ante Ecuador, tres personas pierden la vida en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 08:48:09

Ciudad de México, a 1 de julio 2026.- Tres personas perdieron la vida en la Ciudad de México durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana ante su similar de Ecuador.

Según información oficial, las víctimas perdieron la vida a lo largo de Paseo de la Reforma, vialidad que se llenó de aficionados la noche del 30 de junio.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la CDMX las tres personas perdieron la vida al sufrir asfixia.

Reportes en redes sociales indican que las primeras víctimas fueron un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años, ambos identificados por sus familiares.

Se detalló que las personas fallecidas fueron halladas inconscientes en Hamburgo y Lancaster, en donde fueron auxiliadas por paramédicos, sin embargo, no lograron salvarles la vida.

Además, una mujer de 48 años murió en la calle Berna, a pesar de recibir los primeros auxilios y ser trasladada a un hospital.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, extendió sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas.

“Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos”, publicó la mandataria capitalina en redes sociales.