Coronel Francisco Mendoza rinde protesta al mando del 12/o Batallón de Infantería

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 11:06:36

Morelia, Michoacán, a 01 de julio del 2026.- El Coronel de Infantería de Estado Mayor, Francisco Mendoza Velázquez, asumió el mando del 12/o Batallón de Infantería, en relevo del Coronel de Infante de Estado Mayor, Demian Yamil Mayoral Ojeda.

La toma de protesta, posesión al cargo y protesta de Bandera se llevó a cabo en las instalaciones de la XXI Zona Militar, en la ciudad de Morelia, presidida por su Comandante, General de Brigada de Estado Mayor, Juan Bravo Velázquez, quien dio posesión al cargo de conformidad a lo establecido en el Reglamento del Ceremonial Militar.

Dicho relevo forma parte de la política de rotación de mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional para fortalecer su operatividad.

El Coronel de Infantería de Estado Mayor, Francisco Mendoza Velázquez, es originario de Minatitlán, Veracruz, cuenta con 28 años de servicio. Ha sido comandante del 5/o Grupo de Morteros Cal 81mm en Chicoasen, Chiapas; Comandante del 68/o Batallón de Infantería, en Pie de la Cuesta, Guerrero.