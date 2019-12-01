Estalla tensión en occidente de Michoacán: grupos armados bloquean carreteras y siembran caos entre Tingüíndin y Jiquilpan

Estalla tensión en occidente de Michoacán: grupos armados bloquean carreteras y siembran caos entre Tingüíndin y Jiquilpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 09:39:29
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Tingüíndin, Mich., a 1 de julio de 2026.- Una jornada de tensión e incertidumbre se apoderó este miércoles de la región occidente de Michoacán luego de que sujetos armados realizaran bloqueos simultáneos en distintos puntos carreteros entre los municipios de Tingüíndin y Jiquilpan, utilizando vehículos despojados por la fuerza a ciudadanos para cerrar el paso.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos habrían ocurrido tras una presunta agresión armada contra elementos de la Policía Municipal de Tingüíndin, situación que detonó una fuerte movilización de corporaciones estatales y federales.

Testimonios recabados en la zona señalan que automovilistas fueron interceptados de manera violenta y obligados a entregar sus unidades, mismas que posteriormente fueron atravesadas sobre las vialidades para impedir la circulación.

Uno de los puntos más afectados se localiza en el acceso a Jiquilpan, a la altura de la comunidad de Los Remedios, donde el tránsito quedó prácticamente paralizado debido a los bloqueos.

A la situación se sumó la presencia de artefactos ponchallantas colocados sobre distintos tramos carreteros, elevando el riesgo para quienes intentaban abandonar o ingresar a la región.

La respuesta de las autoridades provocó el despliegue de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes iniciaron labores para liberar caminos, contener posibles hechos de violencia adicionales y restablecer las condiciones de movilidad.

Hasta la publicación de esta nota no se había informado de personas detenidas ni se había emitido un balance oficial sobre posibles lesionados derivados de los hechos iniciales.

Autoridades exhortaron a la población a evitar desplazamientos por las carreteras afectadas, mantenerse atenta a información oficial y utilizar rutas alternas mientras continúan las acciones operativas.

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