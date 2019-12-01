Jiquilpan, más de una década como Pueblo Mágico: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 14:14:06

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- Jiquilpan se encuentra de manteles largos al celebrar los primeros 13 años como Pueblo Mágico, y las razones para visitarlo sobran, comentó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Entre calles llenas de historia, elegantes construcciones de cantera y el murmullo del río Jiquilpan, los turistas y visitantes pueden vivir momentos y experiencias únicas que son parte de todo lo que se ofrece en “el alma de México”.

Quienes llegan a vivir el encanto de este lugar pueden recorrer la Casita de Piedra que perteneció al ex Presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, construcción donde hoy artesanas y artesanos mantienen viva la tradición de los rebozos de seda, elaborados con una maestría que asombra y enamora.

“Pero si buscan conectar con la naturaleza, el Bosque Cuauhtémoc será su lugar favorito, un refugio verde ideal para caminar, respirar aire puro y disfrutar de un ambiente único dentro del propio pueblo”, agregó el titular de Sectur.

Historia, arte popular y un ambiente que abraza, así se vive Michoacán en esta tierra de artistas, murales, jardines y memoria histórica. Jiquilpan es un destino que combina belleza, cultura y tranquilidad. Si quieres conocer más de este Pueblo Mágico, ingresa a https://visitmichoacan.com.mx/