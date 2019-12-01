Uruapan en pie de guerra: Acompañados de viuda de Manzo, Harfuch, Bedolla y Trevilla Trejo activan plan para cerrarle el paso a la delincuencia en Michoacán 

Uruapan, Mich., a 3 de diciembre de 2025.— Las alarmas están encendidas y la respuesta llegó con fuerza máxima. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla Trejo, irrumpieron en la escena de seguridad para encabezar una reunión de alto nivel que busca frenar, cueste lo que cueste, el avance del crimen en la capital mundial del aguacate. A su lado también estuvo la presidenta municipal, Grecia Quiroz, y representantes del potente sector productivo, todos convocados bajo una sola consigna: recuperar Uruapan.

En la mesa no hubo rodeos. Arcos carreteros, torres de inspección para frenar el robo de vehículos, más reclutamiento, más armamento, más capacitación policial, y la construcción completa de un nuevo edificio para la Policía Municipal fueron temas que sonaron fuerte como advertencia para quienes siguen lucrando con la violencia. Todo, con un objetivo que retumba: aplastar la extorsión y devolverle al pueblo la tranquilidad que exige.

La alianza entre los tres niveles de gobierno, la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas Armadas está empujando detenciones, operativos y procesos judiciales con fuerza renovada.

García Harfuch elevó la apuesta al asegurar que ningún otro estado ha logrado un nivel de coordinación como Michoacán, y que la Federación tiene como prioridad cazar homicidas, romper redes de extorsión y asfixiar a los generadores de violencia que han puesto en jaque al sector productivo.

El general Trevilla Trejo, por su parte, no se guardó nada: pidió a empresarios y productores entrar también a la línea de combate, impulsando espacios deportivos, culturales y comunitarios para blindar a la juventud del crimen organizado. La guerra no será solo en las calles, sino también en el tejido social.

Grecia Quiroz, firme, respaldó la ofensiva señalando que las mesas de seguridad deben ser permanentes, porque el pueblo merece volver a caminar sin miedo.

En la reunión también estuvieron el Fiscal General del Estado Carlos Torres Piña, el secretario de Gobierno Raúl Zepeda Villaseñor, el secretario de Seguridad Pública Antonio Cruz, altos mandos de la Defensa Nacional y representantes de cámaras comerciales y empresariales. Todos, alineados. Todos, en alerta máxima.

Uruapan no tiene margen de error.

El mensaje fue contundente y resonó como advertencia: El Estado está aquí —y viene por quienes rompieron la paz.