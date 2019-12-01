Janitzio recibió visitantes de México y el mundo durante la Noche de Muertos

Pátzcuaro, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- La isla de Janitzio registró una amplia afluencia de visitantes durante la celebración de la Noche de Muertos, quienes disfrutaron de sus expresiones culturales, altares monumentales y tradiciones, además de contemplar el emblemático panteón desde un mirador panorámico, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La dependencia, encabezada por Roberto Monroy García, señaló que este espacio permitió a las y los asistentes apreciar la ceremonia tradicional y el camposanto desde una perspectiva privilegiada, gracias a un mirador de más de tres metros de altura con vista hacia el lago de Pátzcuaro y el panteón de la isla.

Durante su estancia, visitantes nacionales y extranjeros recorrieron los andadores, conocieron el altar monumental instalado para esta temporada, presenciaron la tradicional recepción de los mariposeros y disfrutaron de las actividades culturales en la explanada del Monumento a Morelos, así como de otras expresiones que mantienen viva esta celebración purépecha.

Entre los turistas internacionales que llegaron a Janitzio se encontraron personas provenientes de China, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, además de visitantes de distintos destinos de México, quienes encontraron en la isla la oportunidad para conocer de cerca una de las tradiciones más representativas de Michoacán.

Cabe destacar que el panteón permanece cerrado al público debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), autoridades turísticas y la comunidad, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Estas acciones contemplan el reforzamiento de la barda perimetral, la estabilización del talud, la construcción de una pasarela panorámica y una terraza-mirador, así como la rehabilitación de jardines para brindar mayor seguridad y preservar este patrimonio comunitario.