¡Janitzio luce renovado! Transforman más de 6 mil metros cuadrados de fachadas

Pátzcuaro, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- Más de 6 mil metros cuadrados de fachadas renovadas transforman la imagen tradicional de Janitzio. Estos trabajos derivan del programa Rutas Mágicas de Color, integrado dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que impulsan la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, destacó que estas acciones contribuyen a preservar la identidad arquitectónica de esta emblemática isla del lago de Pátzcuaro y a fortalecer su atractivo turístico, además de mejorar los espacios comunitarios y reconocer el valor cultural de sus habitantes.

La intervención se desarrolló en colaboración con la Secretaría de Turismo federal, la asociación civil Corazón Urbano, Comex y el Consejo Comunal de Janitzio, bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el propósito de conservar la armonía visual y respetar las características arquitectónicas que distinguen a la isla.

Además del mejoramiento de su entorno, Rutas Mágicas de Color representa una acción de turismo social que dignifica los espacios habitados, fortalece el sentido de pertenencia y contribuye a que las comunidades sean también protagonistas de la conservación y proyección de su patrimonio.

Con esta intervención, Janitzio continúa consolidándose como uno de los referentes culturales y turísticos de Michoacán, donde sus tradiciones, arquitectura y riqueza comunitaria forman parte de las experiencias que hacen de la entidad un destino que merece ser conocido y vivido.