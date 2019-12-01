Invita Alexis Velázquez a vivir la Semana Santa en Huandacareo

Morelia, Michoacán, a 04 de marzo del 2026.- Alexis Velázquez Guzmán, presidente municipal, invitó al turismo a vivir la Semana Santa en Huandacareo, espacio que alberga entretenimiento y espacios religiosos para disfrutar del periodo vacacional que se avecina; señaló que la demarcación es líder en la región en materia de parques acuáticos, con más de seis balnearios de aguas termales e infraestructura de calidad al alcance de los visitantes que acuden.

En conferencia de prensa desde el Congreso del Estado, el edil señaló que Huandacareo cuenta con ocho hoteles y seis balnearios: El Paraíso, Selva Maya, Los Arcos, Vista Bella, Agua Caliente, El Eden, cuentan con todos los protocolos que marca la Secretaría de Salud y se les han aplicado los estudios necesarios para que la asistencia sea segura para la salud.

Los parques acuáticos cuentan con hoteles, restaurantes, tiendas, áreas para acampar, con ambiente 100 por ciento familiar, dijo; además cada uno cuenta con ambulancias y salvavidas.

“La grandeza de Michoacán comienza en Huandacareo”, aseguró.

Alexis Velázquez mencionó que en turismo religioso, el Jueves Santo los habitantes visitan al Señor del Amparo, procesión única en el estado al ser la Procesión más larga y el Cristo más longevo de la entidad con 475 años.

Finalmente, dio a conocer que se trabaja desde el municipio en la conformación de una organización de artesanos, que permita llevarlos a tener participación en ferias y festivales, así como acercar capacitaciones que les permitan mejorar su estilo de vida.

Por su parte, Eva Tinoco Herrera, presidenta honoraria del DIF municipal y presidenta de la Asociación de Balnearios, apuntó que los centros turísticos se capacitan a lo largo del año para recibir a los visitantes en cada temporada con un servicio de calidad, lo que permite recibir a familias completas en un espacio seguro.

Entre ello, reconoció la obra convenida estado-municipio de rehabilitación de la calzada de los Balnearios, una obra que los empresarios habían solicitado desde hace aproximadamente 20 años, dijo.