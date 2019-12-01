Inicia en Querétaro el Congreso de Bodas y Eventos Sustentables LAT 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 14:18:27

Querétaro, Querétaro, 23 de septiembre del 2025.- Desde las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos, la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, inauguró el Congreso de Bodas y Eventos Sustentables LAT 2025, reafirmando el liderazgo de la entidad como destino altamente competitivo en el segmento de turismo de romance.

La Secretaria de Turismo resaltó a este segmento, como un motor económico que trae importantes beneficios para la sociedad queretana, ya que representa la confianza de miles de parejas que eligen a Querétaro para vivir uno de los momentos más significativos de sus vidas.

“Querétaro se ha consolidado como un destino altamente competitivo en este segmento y, sin duda, somos un referente en México. Para muestra, un dato que habla por sí mismo: cada año se celebran en nuestro estado más de 3 mil bodas, que generan una derrama económica superior a los 5 mil millones de pesos”, señaló.

De la misma forma, subrayó que entre las ventajas competitivas del estado destacan sus Pueblos Mágicos, haciendas, viñedos, centros históricos y escenarios naturales, que ofrecen una diversidad de locaciones únicas, así como una infraestructura hotelera de primer nivel, servicios especializados y la hospitalidad de su gente.

“Quiero agradecer de manera muy especial al gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, por su respaldo permanente al turismo y, en particular, al segmento de romance, que hoy se confirma como un motor de desarrollo económico, cultural y social para nuestra entidad”, agregó.

Asimismo, Vega Vázquez Mellado reconoció el apoyo de la International Association of Destination Wedding Professionals (IADWP) y de su presidenta, Kitzia Morales, por confiar en Querétaro como sede de este congreso que coloca al estado en la vitrina internacional de la industria de bodas y eventos sustentables.

El Congreso de Bodas y Eventos Sustentables LAT 2025 representa un espacio de encuentro, aprendizaje e inspiración, donde se consolidarán alianzas estratégicas y se compartirán las mejores prácticas de un sector que sigue creciendo a nivel mundial.

Con este evento, Querétaro refrenda su posición como destino de romance por excelencia en México, combinando tradición, modernidad, infraestructura y un compromiso firme con la sustentabilidad.