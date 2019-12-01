Indaparapeo presenta su programa de actividades para Semana Santa: Sectur 

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Indaparapeo está listo para que el turismo religioso llegue a Michoacán para vivir la Semana Santa. Por ello presentaron su cartelera de actividades, destacando el viacrucis que este 2026 cumple 76 años ininterrumpidos de realizarse, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

Janitzio Zavala Vega, presidente municipal de Indaparapeo, informó que la representación del viacrucis es una de las principales en el estado, “ya que la gente del municipio se ha mantenido siempre fiel a este evento, caracterizado por ser de los más realistas y conmemorativos. Debido a esto recibimos visitantes estatales, nacionales e internacionales, dejando una importante derrama económica”.

En ese sentido explicó que para esta Semana Santa esperan una afluencia total de 19 mil turistas y visitantes que se hagan presentes en Domingo de Ramos, viernes Santo y Domingo de Resurrección. Dejando una derrama económica superior a los 2 millones de pesos en beneficio del sector turístico.

Adalila Guerrero López, dirigente del grupo que coordina las actividades de Semana Santa en el municipio, informó que la programación que podrá vivir el turismo religioso que acuda a visitarlos iniciará el domingo 29 de marzo con la Procesión de Ramos, la cual se desarrollará de 7:00 a 13:00 horas.

El viernes 3 de abril, el Viacrucis y crucifixión se desarrollarán de 7:00 a 16:00 horas partiendo la Explanada del Jardín Municipal, pasando por las calles de Aldama, Morelos Oriente, Plan de Ayala, Centeno y Explanada La Cajita. Ese mismo día pero de 15:00 a 23:00 horas, el público vivirá la Procesión del Silencio, que pasará por las principales calles del municipio. La programación completa se puede consultar en el Facebook: Grupo Semana Santa Indaparapeo.