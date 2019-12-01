Aprehenden a presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual en agravio de su hija

Aprehenden a presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual en agravio de su hija
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 11:40:00
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo 2026.- Luis Arturo “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de violación equiparada y abuso sexual, cometidos en agravio de su hija de 13 años, en esta ciudad, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, durante el año 2025 el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima en diversas ocasiones.

Una vez que la adolescente verbalizó lo ocurrido, se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar y de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que integró la Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del padre de la menor en los hechos.

Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por agentes investigadores. El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional, que en próximas horas determinará su situación jurídica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llevan a Churintzio, Michoacán foro ciberseguridad a más de mil asistentes
Detienen a presunto responsable de violación cometida en Maravatío, Michoacán 
Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos
Aprehenden a presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual en agravio de su hija
Más información de la categoria
Maduro regresa a la Corte de Nueva York el próximo jueves
Dan 19 años de prisión a implicado en homicidio del periodista Luis Ramírez Ramos
Gobernador de Michoacán adelanta: al finalizar su mandato, seguirá en la política
Sheinbaum lamenta homicidio de dos maestras en preparatoria de Michoacán
Comentarios