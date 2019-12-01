Aprehenden a presunto responsable de violación equiparada y abuso sexual en agravio de su hija

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo 2026.- Luis Arturo “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de los delitos de violación equiparada y abuso sexual, cometidos en agravio de su hija de 13 años, en esta ciudad, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, durante el año 2025 el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima en diversas ocasiones.

Una vez que la adolescente verbalizó lo ocurrido, se presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar y de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que integró la Carpeta de Investigación y reunió datos de prueba que permitieron establecer la posible participación del padre de la menor en los hechos.

Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada por agentes investigadores. El detenido fue presentado ante la autoridad jurisdiccional, que en próximas horas determinará su situación jurídica.