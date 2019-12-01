Inaugura Adriana Vega nueva propuesta gastronómica en Bernal, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 08:54:39

Ezequiel Montes, Querétaro, 28 de noviembre del 2025.- En compañía del presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, la titular de la Secretaría de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, inauguró el restaurante Tinto y Roca, el cual, se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del Hotel Hostal Medieval, en el Pueblo Mágico de Bernal.

Ahí resaltó a la gastronomía como uno de los pilares fundamentales de atracción turística para la entidad y agradeció a los inversionistas por enriquecer la oferta culinaria en este Pueblo Mágico.

Alberto Barroso y Alfonso Tovar, socios de este nuevo proyecto gastronómico, explicaron que a partir de hoy, se ofrecerá a los comensales una propuesta culinaria basada en asados de tipo argentino y brasileño, cortes de carne añejados y maridajes con vino queretano, entre otros platillos.