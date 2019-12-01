Huandacareo, entre balnearios, carnitas y zonas arqueológicas: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 14:24:05

Huandacareo, Michoacán, 9 de octubre de 2025.- La riqueza de Huandacareo no solo son sus balnearios y parques acuáticos, también están sus carnitas y la zona arqueológica La Nopalera, que durante los 365 días del año están disponibles para cautivar a turistas y visitantes.

Para fortalecer los conocimientos y atención de las y los prestadores de servicios turísticos del municipio, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García, realizó capacitaciones que permitirán elevar la competitividad del destino.

Dichas actividades se enmarcaron dentro de las acciones previas a la celebración de la Feria de los Balnearios de Huandacareo 2025, que se llevará a cabo los días miércoles 15, 22 y 29 de octubre y que representan una plataforma clave para la promoción de los atractivos naturales, culturales y recreativos del municipio.

Las jornadas incluyeron a autoridades municipales y empresarios de la región, quienes acudieron a los cursos “Atención al cliente” en las instalaciones del Balneario Selva Maya, y “Turismo deportivo y de bienestar” realizado en el Balneario El Edén.

La Sectur Michoacán invita a la población a visitar Huandacareo y su zona arqueológica La Nopalera, recinto que se convertirá en el primero, de las 54 mil zonas que existen en México, en ser inclusivo y que además contará con una zona lúdica para las infancias.

Para conocer más atractivos del municipio se puede visitar el sitio: https://visitmichoacan.com.mx/, y en este último trimestre del año, vivir Michoacán a través de su gastronomía, cultura, artesanías, ferias y festivales.