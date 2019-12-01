Hoy, últimas funciones de la K’uínchekua 2026: Sectur

Tzintzuntzan, Michoacán, 15 de marzo de 2026.- La K’uínchekua 2026 concluye hoy con sus últimas dos presentaciones en la zona arqueológica de Las Yácatas, en el Pueblo Mágico de Tzintzuntzan. Así lo informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, al cierre de este emblemático encuentro cultural.

El cierre comienza a las 17:00 horas con la función dedicada a las comunidades, sesión que busca compensar la jornada suspendida por el temporal del jueves pasado. "Los boletos emitidos para el día 12 serán totalmente válidos para hoy domingo a las 5:00 p.m.", puntualizó Roberto Monroy García, responsable de la política turística en "El Alma de México".

Derivado de este ajuste, se confirmó la cancelación del Convite programado para hoy, ya que las y los portadores de las tradiciones han decidido concentrar todos sus esfuerzos en ofrecer una función de máxima calidad para sus familias, amigos y compañeros de las comunidades asistentes.

Posteriormente, a las 20:00 horas, el público en general podrá acceder a la zona arqueológica para ser parte de la gran clausura de esta quinta edición. La última función de la K’uínchekua 2026 promete una inmersión total en la cosmogonía purépecha, iniciando con el solemne Ritual de Apertura del Cosmos, seguido de la energía de la Uárhukua Ch'anakua (juego de pelota) y la mística Procesión Santoral.

El programa artístico desplegará la enorme diversidad de Michoacán con piezas emblemáticas como la danza de los Negritos de Tingambato, del Paloteo de Puruándiro, los icónicos Viejitos de Jarácuaro y el color de los Tlahualiles de Sahuayo, entre otras manifestaciones que cerrarán con broche de oro este encuentro cultural en Las Yácatas.

Si no quieres perderte esta experiencia única, la Sectur Michoacán informó que aún quedan algunos boletos disponibles. Adquiérelos directamente en el sitio oficial: visitmichoacan.com.mx