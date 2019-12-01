Hidalgo celebrará su Feria del Pan Tradicional del 27 al 29 de noviembre

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- El municipio de Hidalgo celebrará la Feria del Pan Tradicional 2026 del 27 al 29 de noviembre, un encuentro gastronómico que reconocerá el trabajo de los panaderos de la región, promoverá las tradiciones culinarias y contribuirá a fortalecer la economía local, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia encabezada por Roberto Monroy García.

El director de Turismo del municipio, Felipe de Jesús Mora Herrera, señaló que la celebración se realizará en el jardín municipal de Hidalgo, donde visitantes y habitantes podrán conocer la variedad y calidad del pan artesanal que elaborarán 14 panaderías de esta región de Michoacán. Como parte de las actividades, el 25 de noviembre se realizará una caravana de difusión que recorrerá las calles de la cabecera municipal para invitar a la población a participar y llevarse alguna de las 10 mil piezas de pan que se regalarán.

Por su parte, Carlos Edgar González Pérez, director de Desarrollo Económico y Gestión Social, explicó que para esta edición se prevé una afluencia aproximada de 2 mil 500 personas y una derrama económica de 350 mil pesos; agregó que las piezas de pan irán desde los 5 hasta los 150 pesos, mientras que las roscas de reyes oscilarán entre los 120 y los 550 pesos.

Finalmente, el delegado de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa), Alejandro Durán Gama, y la presidenta de la Unión de Panaderos de Ciudad Hidalgo, María Daniela Carrillo Cruz, destacaron que la Feria del Pan Tradicional permite preservar la identidad gastronómica del municipio, impulsar la comercialización de los productos regionales y generar espacios de convivencia familiar, además de atraer visitantes de localidades vecinas y fortalecer la oferta turística de Hidalgo.

Para conocer la programación y la riqueza cultural y culinaria de este municipio, las personas interesadas pueden consultar la página de Facebook Turismo Hidalgo.