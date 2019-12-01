Moisés Navarro llama a reconocer triunfo de Carlos Torres Piña y cerrar diferencias en Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 16:32:43

Yurécuaro, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- El coordinador de alcaldes de Morena y presidente municipal de Yurécuaro, Moisés Navarro Arellano, llamó a reconocer el resultado de las encuestas que dieron el triunfo a Carlos Torres Piña como coordinador de Morena en Michoacán y pidió dejar atrás las diferencias internas.

Navarro Arellano señaló que la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, reconoció que no habrá una nueva encuesta y que Carlos Torres Piña es el coordinador estatal, por lo que consideró necesario respetar la decisión tomada mediante el proceso interno.

Asimismo, recordó que el Consejo Nacional de Morena reconoce a Torres Piña como coordinador en Defensa de la Transformación en Michoacán, al tratarse de la máxima autoridad del partido.

El alcalde también retomó las declaraciones de Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, quien sostuvo que el partido cuenta con reglas claras, procesos internos y decisiones que deben respetarse.

Además, destacó el posicionamiento de Hernández respecto a que no existe ningún acuerdo con el Partido del Trabajo (PT) que involucre a militantes, dirigentes o integrantes de Morena en Michoacán.

Finalmente, Navarro Arellano sostuvo que no hay marcha atrás en la decisión y convocó a dejar de lado los intereses personales para concentrar los esfuerzos en la unidad del movimiento y el trabajo por Michoacán y la transformación.