Acribillan a dos guardias civiles en plena carretera en Zitácuaro, Michoacán; una mujer queda herida en el ataque

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 15:07:16

*Los policías fueron sorprendidos por sujetos armados sobre la salida a Morelia, en las inmediaciones de Curungueo; una mujer ajena a los hechos resultó herida durante la agresión.

Zitácuaro, Mich., a 13 de noviembre de 2026.— Un ataque a balazos contra elementos de la Guardia Civil dejó como saldo preliminar dos policías muertos y una mujer lesionada, en un hecho violento registrado sobre la salida a Morelia, después del Puente de Fierro, a la altura de la comunidad de Curungueo.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados se desplazaban a bordo de una unidad oficial cuando fueron interceptados por individuos armados, quienes presuntamente abrieron fuego directamente contra ellos.

La agresión provocó la muerte de ambos agentes, cuyos cuerpos quedaron sobre la cinta asfáltica, a los costados de la patrulla, mientras que el vehículo policial permaneció detenido en medio de la vialidad.

Durante el tiroteo, una mujer que aparentemente se encontraba en las inmediaciones fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Por ahora, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los elementos fallecidos ni mayores detalles sobre la mecánica de la agresión o el posible móvil del doble homicidio.

Se espera que las instancias correspondientes proporcionen información oficial que permita esclarecer las circunstancias de este ataque armado ocurrido en el municipio de Zitácuaro.