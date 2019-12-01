Habrá tacos gratis en Madero por el Tacofest 2026

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2026.- La gastronomía local será uno de los atractivos de la Feria del Mezcal y el Taco de Madero, donde los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de 25 mil tacos durante la apertura del festival. El encuentro se desarrollará del 18 al 22 de noviembre, anunció el alcalde Juan Carlos Gamiño.

En conferencia de prensa desde la Secretaría de Turismo del Estado, el alcalde informó que la iniciativa busca dar protagonismo a los establecimientos del municipio, cuyos taqueros participarán en la preparación de los alimentos. El gobierno municipal cubrirá el costo de esta actividad y distribuirá pases entre el público para administrar las porciones disponibles.

Quienes acudan durante los demás días podrán comprar tacos a 20 pesos cada uno.

La feria también reunirá una oferta de aproximadamente 60 etiquetas y marcas de mezcal, de las cuales, alrededor de 25 ya tienen certificación, mientras que las restantes avanzan en ese procedimiento. En cuanto a los precios, las cremas y variedades saborizadas rondarán los 300 pesos, mientras que el mezcal joven se ofrecerá entre 450 y 500 pesos, y ciertas opciones artesanales alcanzarán los mil pesos.

El edil recalcó que la celebración contará con medidas de atención y vigilancia para recibir a habitantes y turistas. El municipio dispondrá de personal de Protección Civil y se pedirá al Gobierno estatal apoyo en materia de seguridad, con el propósito de reducir riesgos durante las actividades, particularmente aquellos asociados con la ingesta de bebidas alcohólicas.