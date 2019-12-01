Gobierno federal declara prioritario el turismo comunitario y creará nuevos destinos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 19:42:39

Maya Ka´an, Quintana Roo, a 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que reconoce al turismo comunitario como actividad de interés público y prioridad nacional, con el objetivo de impulsar el desarrollo de comunidades indígenas mediante la creación de Destinos Turísticos Comunitarios (DTC).

Durante el anuncio, la mandataria destacó que este modelo busca promover la riqueza cultural del país desde las comunidades, así como generar ingresos directos para sus habitantes, fortaleciendo sus tradiciones, formas de vida y control sobre sus territorios.

Como parte de la estrategia, el gobierno federal proyecta la creación inicial de tres destinos: Maya Ka’an, en Quintana Roo; el Camino del Mayab, en Yucatán; y los Pueblos Mancomunados, en Oaxaca. Además, se prevé inversión anual para infraestructura y equipamiento, con el fin de consolidar estos espacios.

El decreto también contempla la coordinación de diversas dependencias federales para planear y regular esta actividad, bajo criterios de equidad y sustentabilidad, buscando que la derrama económica beneficie directamente a las comunidades y fortalezca la conservación ambiental y cultural.