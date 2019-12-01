Gastronomía, cultura y deporte se unirán durante Semana Santa en Erongarícuaro

Gastronomía, cultura y deporte se unirán durante Semana Santa en Erongarícuaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 18:07:58
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Morelia, Michoacán, a 26 de marzo de 2026.- Una amplia cartelera de actividades de turismo gastronómico, cultural y deportivo se desarrollará en Erongarícuaro durante la temporada de Semana Santa, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

La presidenta municipal de Erongarícuaro, Liliana Campos de la Luz, señaló que esta temporada es de gran importancia para el desarrollo cultural, turístico, económico, deportivo y social del municipio, y que se espera la llegada de 3 mil personas por día de actividad.

Entre las actividades, el 5 de abril a las 10:00 horas se desarrollará una regata por el canal del lago, con distancias de 250, 500 y 1000 metros en categorías femenil y varonil, explicó el encargado de dicha actividad, Juan Carlos León Quirino.

Por su parte, el director de Cultura y Turismo de Erongarícuaro, Luis Fernando Rivera Pérez, señaló que la programación incluye la Feria del Atole y del Mezcal el 29 de marzo; la XXIV edición de la Feria de las Flores; la bajada de Herodes y la presentación de los personajes de Judea, el 1 de abril; la representación de la aprehensión de Jesús, el 2 de abril; y la sentencia y crucifixión de Jesús, el 3 de abril.

Para más información sobre las actividades programadas, se puede consultar la página de Facebook “H. Ayuntamiento de Erongarícuaro 2024-2027”.

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