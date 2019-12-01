Gareth y Molo Alcocer debaten sobre el futuro de la industria en máster class: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 20:22:18

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Comenzó la recta final de las máster class gratuitas realizadas por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (Ilatacc) en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) dirigida por Roberto Monroy García, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

La penúltima charla estuvo a cargo de los realizadores Gareth y Molo Alcocer, quienes ante jóvenes estudiantes afines al cine y gremio cinematográfico del estado desarrollaron la conversación “De qué sirve estudiar cine”.

Estas clases magistrales realizadas en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), han colaborado a profesionalizar al talento local, pues durante ellas se ha generado un intercambio de conocimientos que beneficia a todos, recordó Monroy García.

Durante su encuentro con los medios previo a la máster class, Molo Alcocer detalló que el mundo del cine está cambiando y seguirá cambiando a través de la IA, y muchos jóvenes saben que más allá del glamour y las alfombras rojas, los realizadores lo que buscan es contar historias, además de que quienes se enfocan en el séptimo arte deben saber de presupuestos y ajustes.

Respecto a Michoacán explicó que tiene escenarios únicos como Tlalpujahua, Pátzcuaro y Morelia, con locaciones ideales para interesantes proyectos de géneros de terror o comedia romántica.

La Sectur Michoacán recordó que estos encuentros concluyen el 17 de octubre con la participación de Antonio Riestra.