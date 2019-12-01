Festival Zurumuato 2026 reunirá cultura, gastronomía y deporte: Sectur

Morelia, Michoacán, 27 de marzo de 2026.- El Festival Zurumuato 2026 “Identidad y Raíces” se realizará este año del 5 al 11 de abril en la explanada principal de José Sixto Verduzco, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Enrique Ramos Vargas, presidente municipal, destacó que el evento representa un espacio fundamental para la preservación, promoción y fortalecimiento de la riqueza cultural de la región, ya que reúne expresiones culturales, gastronómicas y deportivas que reflejan sus tradiciones y sentido de pertenencia. Organizadores prevén la asistencia de 10 mil turistas y visitantes que dejen una derrama económica aproximada al millón de pesos, monto en beneficio del sector turístico local y de la región.

Indira Clemente Vargas, regidora de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia y Tecnología, destacó que el festival se sustenta en tres ejes estratégicos. El primero es la identidad y tradición, al ser un espacio dedicado a rescatar y transmitir las raíces locales a las nuevas generaciones. A este se suma el desarrollo económico, que posiciona al evento como un motor para el comercio y el turismo regional, diseñado para generar una derrama económica directa en beneficio de personas artesanas y prestadores de servicios locales.

Asimismo, la funcionaria enfatizó la importancia de la cohesión social, fomentando la participación ciudadana y el orgullo comunitario a través de una cartelera diversa que integra a todos los sectores de la población. La programación completa se encuentra disponible en la página oficial de Facebook: Gobierno Municipal de José Sixto Verduzco Michoacán 2024-2027.