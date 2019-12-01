Este fin de semana, arranca Feria de la Catrina de Capula

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 14:01:43

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2025.- Este fin de semana dará inicio la XV edición de la Feria de la Catrina de Capula, que tendrá actividades del 18 de octubre al 03 de noviembre en la tenencia de Morelia conocida por esta artesanía a nivel mundial.

En conferencia de prensa, el secretario de Turismo en Michoacán, Roberto Monroy García, enfatizó que la organización y creatividad han llevado a Capula a consolidarse como una de las comunidades artesanales más posicionadas, pues además de la catrina, cuentan con una amplia gama de productos utilitarios como vajillas, ollas de barro, y la artesanía “capulineada”.

Por su parte, Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías (Casart), señaló que este año se celebra la edición número 13 del Concurso Artesanal, edición en la cual la institución a su cargo aporta una bolsa de 90 mil pesos en premios, con la participación de 50 artesanos y 100 piezas inscritas.

Subrayó que al iniciar la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la bolsa de premios era de 20 mil pesos, por lo que el incremento ha sido radical de más del 300 por ciento.

Cástor Estrada destacó que también habrá venta artesanal con más de 200 expositores, con espacios para personas de otras regiones del estado.

Finalmente, Alejandro Romero, artesano de la tenencia de Capula, enfatizó que esperan cerca entre 28 y 30 millones de pesos de derrama económica durante lo que dura la feria, con una venta importante en artesanía.