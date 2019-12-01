Esperan derrama económica de más de 100 mdp por Maratón: Adriana Vega 

Esperan derrama económica de más de 100 mdp por Maratón: Adriana Vega 
Autor: Gustavo Trejo / texto y foto | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 20:11:24
Querétaro, a 1 de octubre del 2025. - La secretaria de Turismo en el estado de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, dio a conocer que este fin de semana se llenará la capital con turismo deportivo, debido a que se corre el Querétaro Maratón, por lo que ya se tiene una ocupación hotelera del 80 por ciento, y se espera una derrama arriba de los 100 millones de pesos.

“Ahorita estamos arriba del 80 por ciento en ocupación hotelera para el Maratón, ya lo tenemos saturado, esperamos una derrama arriba de los 100 millones de pesos, 40 mil asistentes y 20 mil corredores; es una gran fiesta”, dijo.

De igual manera, reconoció que el Querétaro Maratón no solo impacta de forma deportiva, sino cultural, por lo que se trabajó con el municipio de Querétaro para bajarle la luna a los queretanos y los visitantes, y se creó el proyecto “Encuentra tu centro”, con una réplica a escala del satélite que estará de forma itinerante en distintas plazas de la costa queretana.

“Estamos en el marco del Maratón, que nos encanta; además, representa una oportunidad de turismo totalmente deportivo. También está esta parte de un festival que se llama <Encuentra tu centro>, que es para activar todo el Centro Histórico, y también tenemos muchísimas actividades; una de ellas es como que los queretanos se merecen el cielo, la luna y las estrellas; tenemos la luna ubicada en la plaza Fundadores; va a estar itinerante en distintas plazas”.

