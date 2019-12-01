Espacio Michoacán, nueva vitrina turística que abre sus puertas en enero: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 13:31:07

Morelia, Michoacán, 29 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Turismo estatal (Sectur) anunció que Espacio Michoacán iniciará operaciones oficialmente en enero de 2026 como un lugar de promoción para la riqueza gastronómica, artesanal y turística de la entidad. Se ubica en las oficinas de la Sectur estatal, en donde se replicará el modelo de Punto México, ofreciendo una plataforma estratégica de exhibición y venta para los productores y destinos locales.

Con su apertura, se garantiza un espacio permanente de vinculación comercial y difusión que fortalecerá la identidad cultural y el desarrollo económico de las comunidades michoacanas frente al turismo nacional e internacional, destacó el titular de la Sectur, Roberto Monroy García.

“Este espacio ya comenzó a emplearse; ahí se realizó la presentación de Tata Pancho, el primer asistente turístico de IA en el país. En enero próximo abriremos formalmente las puertas para la promoción y venta de los municipios”, explicó el funcionario estatal.

Asimismo, subrayó que este nuevo recinto mantendrá una programación permanente durante todo el año, brindando un espacio dedicado a la proyección de los Pueblos Mágicos, la cocina tradicional y el arte popular de las diversas regiones del estado.

Finalmente, detalló que la asignación de tiempos y lugares para los municipios interesados se realizará mediante dinámicas y sorteos. Este esquema busca garantizar una participación equitativa para todas las regiones que deseen proyectar sus atractivos en Espacio Michoacán.