¡Es momento de votar! Michoacán está nominado a los premios Lo Mejor de México 2026

Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- La riqueza turística de Michoacán vuelve a ser protagonista a nivel nacional. Gracias a su identidad única, “el alma de México” ha recibido seis nominaciones en el certamen Lo Mejor de México, organizado por la revista México Desconocido. Estos distintivos reconocen las experiencias excepcionales que ofrecen sus regiones, consolidando a la entidad como un referente de cultura, naturaleza y tradición.

El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, destacó que Michoacán compite con orgullo en las categorías de: Mejor experiencia para vivir una vez en la vida, con la Mariposa Monarca; Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia gastronómica con Pátzcuaro; Mejor estado para disfrutar su cocina regional y contemporánea; Mejor Pueblo Mágico para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza con Tlalpujahua; Mejor destino que es una joya oculta con Uruapan y Mejor ruta turística con la Ruta de Artesanías.

Votar es muy sencillo, solo se debe ingresar al siguiente link: https://lomejormexico.com/, registrarse con nombre de usuario, correo electrónico y crear una contraseña para poder emitir el voto.

La entidad y sus experiencias se encuentran en las categorías 1, 4, 5, 6, 11 y 12, destacó la Sectur estatal, enfatizando que no es necesario llenar todas las demás categorías, otorgando la plataforma la posibilidad de votar únicamente por el interés de cada usuario.

Michoacán se hace presente en la octava entrega de estos premios, donde los viajeros votan por lo más espectacular del país. Con presencia en la mitad de las categorías del certamen, el estado busca consolidar su posición como referente turístico.