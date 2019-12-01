Gobierno del Estado brinda atención directa a familiares de maestras víctimas en Lázaro Cárdenas

Gobierno del Estado brinda atención directa a familiares de maestras víctimas en Lázaro Cárdenas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 10:32:44
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Morelia, Michoacán, 25 de marzo de 2026.- Por instrucciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano, se trasladó al municipio de Lázaro Cárdenas para brindar acompañamiento y atención integral a los familiares y víctimas indirectas de las maestras María del Rosario y Tatiana, quienes lamentablemente perdieron la vida en hechos recientes.

Raúl Zepeda informó que esta acción forma parte del compromiso del Gobierno de Michoacán de garantizar respaldo institucional, orientación jurídica y apoyo psicológico a quienes resultaron afectados por este suceso.

Asimismo, el secretario de Gobierno señaló que se mantiene una comunicación permanente y coordinación directa con la Fiscalía General del Estado, a fin de dar seguimiento puntual a las actuaciones correspondientes y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

De igual forma, reiteró que a través de las autoridades educativas se sostiene un diálogo constante con la institución donde ocurrieron los acontecimientos, con el objetivo de brindar las atenciones necesarias a la comunidad escolar, así como implementar las medidas de acompañamiento y apoyo que se requieran.

Finalmente, Zepeda Villaseñor subrayó que el Gobierno del Estado continuará trabajando de manera coordinada con las instancias competentes para garantizar atención integral a las víctimas indirectas y fortalecer las acciones que permitan preservar la seguridad.

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