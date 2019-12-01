Ernesto Laguardia invita a disfrutar los paisajes únicos de Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- “Amanecer”, la novela de Televisa Univisión que este 2025 plasmó la belleza de Michoacán y sus escenarios naturales, como su cultura, gastronomía y tradiciones está en su recta final.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dirigida por Roberto Monroy García, a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), compartió en sus redes sociales un video donde el actor Ernesto Laguardia invita a ver el desenlace de la historia y su experiencia en “el alma de México”, previo al último capítulo que será transmitido en México, Latinoamérica y Estados Unidos, donde se apreciará la belleza del lago de Pátzcuaro y la isla de Janitzio.

“El productor Juan Osorio siempre busca locaciones vivas, reales, en una hacienda de verdad, en unos campos de fresas hermosos como los de Michoacán”, señaló Laguardia quien da vida a Iñigo.

Agregó que salir de los sets y visitar escenarios como los de “el alma de México” motivan al elenco, y ejemplo de ello fueron los videos y transmisiones que realizó a través de sus redes sociales para invitar a que sus seguidores visitaran Michoacán, como él lo hizo al acudir a Santa Clara del Cobre para comprar distintas artesanías elaboradas de las manos de las y los artesanos.

La telenovela concluirá el próximo viernes 24 de octubre, con una escena que cautivará a los televidentes con la belleza natural de Michoacán. El video testimonial puede verse en el siguiente link: https://www.instagram.com/reel/DP1zq3yDkBM/?igsh=MTNiMWZhOG5hNzdjaw==