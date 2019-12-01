-->

Eric del Castillo destaca la belleza de Michoacán para la industria de las filmaciones: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 18:19:42
Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- El primer actor Eric del Castillo llegó a Michoacán para las grabaciones de la telenovela “Amanecer”, melodrama que se transmite en México, Latinoamérica y Estados Unidos a través de la señal de Televisa y Univisión.

En sus capítulos además de grandes actores, el público también puede ver escenarios únicos de Michoacán, a través del pueblo imaginario “Villa Escarlata”, cautivando a través de sus paisajes naturales, gastronomía y artesanías. 

Después de estar en Tzintzuntzan, desde los foros de Televisa el primer actor recordó su estancia en “el alma de México”, donde dio vida al villano Leonardo Carranza, fundador de "Villa Escarlata".

“Michoacán tiene muchas cosas hermosas, yo he estado ahí en varias ocasiones, estuve en Pátzcuaro, en Tzintzuntzan. Hay muchos estados de la República que no los han visitado los productores, entre ellos Michoacán”, comentó el actor en el video que compartió en sus redes sociales la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), instancia que acompañó a la producción en representación de la Sectur Michoacán, dependencia dirigida por Roberto Monroy García. 

Destacó que como actor se aprovechan más las locaciones en lugar de los foros, “en estos últimos tienes que estar callado casi siempre. Ojalá los productores siempre busquen locaciones que embellecen y le dan mucho valor a cualquier producción”.

Entre calles empedradas y el Ex Convento de Santa Ana, las locaciones de Tzintzuntzan dieron vida a la telenovela "Amanecer", dejando en claro que Michoacán es “el alma de México”. El melodrama continúa al aire en horario estelar, con un elenco que incluye a Blanca Guerra, María Rojo, Patricia Reyes Spíndola, Julieta Egurrola, Ernesto Laguardia, Omar Fierro, Nicolás Porcella, Daniel Elbittar y Emilio Osorio, por mencionar algunos actores que compartieron escena con talento michoacano.

Noventa Grados
