Enero y febrero, los mejores meses para vivir la magia de la Monarca en Michoacán: Sectur

Morelia, Michoacán, 11 de enero de 2026.- Para vivir una experiencia visual única, enero y febrero son los meses ideales para visitar los santuarios de la Mariposa Monarca en Michoacán. En este periodo, los árboles se cubren con millones de ejemplares, transformando el paisaje en un espectáculo de color, movimiento y fuerza.

El turista y visitante podrá disfrutar de un espectáculo natural con cientos de mariposas reunidas en las copas de los árboles de oyamel para conservar calor y energía. A medida que el sol templa el ambiente, sus alas se despegan y comienzan el vuelo, pintando de naranja, blanco y negro el cielo de los santuarios El Rosario, Sierra Chincua y Senguio. Este momento único es aprovechado por los ejemplares para buscar néctar o bajar a los ríos por agua.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), recordó que los santuarios michoacanos permanecen abiertos hasta marzo de 2026, en un horario de 8:00 a 17:00 horas. “Durante enero y febrero cobran fuerza porque ya se les observa volando. El clima es ideal, las vemos con más movimiento y cerca de nosotros; sin embargo, no debemos olvidar que no se deben tocar, estén vivas o muertas”, señaló el funcionario estatal.

La Sectur Michoacán recordó que en los santuarios también se ofrecen múltiples atractivos como pueblos típicos con gastronomía tradicional, zonas arqueológicas, iglesias coloniales, ruinas mineras, bosques y lagos. Además, los visitantes disponen de campamentos, hoteles, cabañas, grutas, balnearios de aguas termales, ferias y artesanías representativas de la región.

Para más información sobre la migración y sus santuarios se puede consultar el sitio https://visitmichoacan.com.mx/