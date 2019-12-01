El paso de la Carrera Panamericana por Michoacán desató la pasión del deporte motor: Sectur

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- La pasión de la velocidad reunió en Michoacán a los amantes del turismo deportivo con la edición 75 de la carrera Panamericana.

Este emblemático rally que regresó a “el alma de México” tras gestiones de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que dirige Roberto Monroy García, reunió una vez más a cientos de familias en pleno Centro Histórico de Morelia para ver tanto a los pilotos como a los autos de colección que llegaron la tarde del lunes 13 de octubre frente a la Catedral, para partir este martes a las 9:00 horas rumbo a Guanajuato.

Monroy García recordó que la Panamericana llegó a Michoacán para su quinta etapa en la que participan 44 pilotos de más de 11 países, como Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos, que este año recorren ocho estados del país.

El recorrido no solo incluyó los paisajes naturales de la carretera Mil Cumbres, sino que también destacó la riqueza cultural de Morelia. Los pilotos circularon entre edificios históricos como el Acueducto, la Plaza Jardín Morelos, las Tarascas, la plaza Villalongín y el Templo de las Rosas, para culminar frente a la Catedral de Morelia. Escenarios que han dado un realce internacional a "el alma de México".

Mientras que la dupla líder conformada por el potosino Ricardo Cordero y el michoacano Marco Hernández señalaron que el clima les ayudó a recorrer la emblemática carretera Mil Cumbres, donde retomaron la delantera de la Panamericana, “el apoyo de la gente se agradece siempre. Con solo estar aquí mis compañeros pilotos se dieron cuenta de la belleza de Michoacán”, concluyó el oriundo del estado.