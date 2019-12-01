El 41% de los michoacanos han viajado al interior del estado este 2025: Sectur

Morelia, Michoacán, 30 de noviembre de 2025.- En lo que va del año, el 41 por ciento de los turistas y visitantes que han recorrido la entidad han sido los propios michoacanos, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur).

Además se registró que el 43 por ciento han sido de alguna otra entidad federativa de México, el 11 por ciento han sido de Estados Unidos y el 5 por ciento de otro país.

"Como referencia, en entidades como Guanajuato, solo el 28 por ciento de los visitantes y turistas son residentes que viajan dentro de su propio estado. Esto contrasta con el comportamiento en Michoacán: a los michoacanos les gusta viajar por 'el alma de México', ya sea para acudir a centros comerciales, realizar trámites o conocer algún lugar de la región", afirmó Monroy García.

Lo anterior fue informado en el marco del lanzamiento de la campaña “Michoacan@s x Michoacán”, la cual ha unido al sector para promover el turismo interno y el consumo de productos locales entre la población del estado.

Esta iniciativa que busca estimular las visitas y fortalecer la economía, es parte de las acciones que se enmarcan dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y en la cual también se han activado a los negocios para que ofrezcan a los ciudadanos descuentos preferenciales, promociones exclusivas y tarifas especiales en rubros como comida, hospedaje y servicios turísticos. Cabe señalar que estas facilidades están sujetas a la disponibilidad de cada establecimiento.

Para sumarte a la campaña “Michoacan@s x Michoacán” que no se limita al sector turístico, y genere un beneficio en común en cualquier comercio, se puede ingresar para el registro en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/1kWvha-knq01oeVy6z_vjFS3wS8YdcYxGvpYRpjFXDp0/viewform?edit_requested=true