Eduardo Valenzuela alista colaboraciones para futuras producciones en el estado: Sectur

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Las máster class gratuitas realizadas por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Cinematográficas (Ilatacc) en colaboración con la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), a través de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), continúan su desarrollo y este día el reconocido realizador Eduardo Valenzuela llegó a la capital del estado.

Su máster class llevó por nombre “Cómo producir cine mexicano con menos de $200k usd”, la cual se efectuó en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), logrando reunir a un nutrido público, así como a parte de la comunidad cinematográfica del estado.

Acompañado por Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Cofilmich, y Juan Carlos Lazo, director del Ilatacc, Valenzuela adelantó diversas colaboraciones que tendrá con la Sectur Michoacán que dirige Roberto Monroy García, para el desarrollo de diversas producciones que tendrán como escenario locaciones de “el alma de México”.

Además de hablar sobre su proyecto “El halcón”, que se puede ver en Amazon y la cual llegó también a Estados Unidos, Eduardo Valenzuela está por mostrar al mundo su próximo reality show titulado “The Ultimate Mixologist”, el cual se estrenará por la misma plataforma y en el que se mostrará quién prepara los mejores cócteles.

Valenzuela de igual forma comentó ante medios su interés de guiar al talento michoacano para que puedan trabajar y tener la experiencia de realizar un proyecto con el mismo presupuesto que él tuvo para realizar “El halcón”.

La Sectur Michoacán recordó que estos encuentros continuarán hasta el 17 de octubre con la participación de Gareth y Molo Alcocer, Moisés Chiver y Antonio Riestra, clases magistrales que ya tienen cupo lleno.