Disfruta este fin de semana del mercadito mezcalero en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Este fin de semana, visitantes y turistas tienen una invitación para disfrutar de la cultura, los sabores y las tradiciones de Michoacán en el mercadito mezcalero “Arte-Cultura-Mezcal”, que se realiza en la Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro, con acceso libre y un horario de actividades de 10:00 a 20:00 horas.

La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), encabezada por Roberto Monroy García, destacó que este encuentro reúne a 40 marcas de mezcal de Michoacán, Oaxaca y Puebla, en un espacio dedicado a promover la cultura mezcalera, acercar al público a sus procesos y reconocer el valor de la denominación de origen del mezcal.

Durante este fin de semana, las personas asistentes podrán disfrutar de música en vivo, gastronomía preparada por cocineras tradicionales, cerveza artesanal y una muestra de artesanías, en una experiencia que combina los sabores y las expresiones culturales que distinguen a este Pueblo Mágico.

El encuentro regresa a Pátzcuaro después de cuatro años, ya que su última edición en este municipio se realizó en 2022. Para esta ocasión, se proyecta recibir entre 3 mil 500 y 5 mil personas por día, así como generar una derrama económica aproximada de 2 millones de pesos y beneficiar directa e indirectamente a 216 personas, informaron organizadores encabezados por el presidente de la Asociación de Maestros Mezcaleros del Estado de Michoacán A.C., Crecenciano Ayala Téllez.

La Sectur invita a aprovechar hoy y mañana para recorrer Pátzcuaro y disfrutar de esta celebración en torno al mezcal, la gastronomía y las artesanías. La entrada es gratuita y los detalles del programa pueden consultarse en la página de Facebook Mercadito Mezcalero MM.