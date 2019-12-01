Del AIFA a la "Perla del Cupatitzio"; este 30 de marzo se estrena nueva conexión aérea

Morelia, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- A partir del próximo 30 de marzo, la aerolínea Aerus despega con la nueva ruta AIFA-Morelia-Uruapan, informó el secretario de Turismo, Roberto Monroy García. Esta conexión estratégica fortalece el eje turístico y comercial del estado, posicionando a Michoacán como un destino de vanguardia y alta conectividad.

Con una frecuencia de seis días a la semana, excepto los miércoles, esta ruta ofrecerá una experiencia ágil y exclusiva en aeronaves de 12 pasajeros. En tan solo 50 minutos, los viajeros podrán conectar la capital del país con la cantera rosa de Morelia, para después volar hacia la "Perla del Cupatitzio", reduciendo drásticamente los tiempos de traslado.

"Estamos consolidando la proyección del Aeropuerto Internacional de Morelia a través de la conectividad alcanzada en julio pasado; sin embargo, no nos detenemos ahí. Seguimos gestionando nuevas rutas y optimizando procesos, como la agilización del área de migración, para garantizar que la llegada de los visitantes sea más rápida y eficiente”, puntualizó el secretario.

Miguel Legorreta Hernández, director comercial de Aerus, explicó que la salida desde el AIFA de la Ciudad de México será a las 7:00 horas para llegar a Morelia y posteriormente a Uruapan; el regreso a la capital del país será a las 10:40 horas. El costo del boleto será de mil 700 pesos, ya con impuestos incluidos.

Mientras que Luis Raúl Benítez Cruz, administrador del Aeropuerto Internacional de Morelia señaló que se seguirá buscando incrementar la conectividad con diferente rutas, “este anuncio nos ayuda a dar más opciones a los pasajeros para que puedan viajar. Esperamos sigan creciendo esta y las demás rutas ya consolidadas”.

Esta acción, detalló el titular de la política turística de “el alma de México”, refuerza las acciones de la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, por conectar a Michoacán con el mundo y acercar al turista y visitante a la riqueza natural, cultural, gastronómica e histórica con la que cuenta el estado.