Se accidenta tráiler en la autopista Siglo XXI y se incendia, dejando un herido

Se accidenta tráiler en la autopista Siglo XXI y se incendia, dejando un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 19:40:26
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Gabriel Zamora, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- Un saldo de una persona lesionada y un tráiler quemado fue el que dejó la volcadura de un camión de carga, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 186+200, de la referida carretera, en el tramo Cuatro Caminos-Santa Casilda, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional (GN) y bomberos y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al chofer de un tráiler y apagaron la conflagración del camión.

Entre tanto personal de la GN se hizo cargo de lo concerniente al hecho vial.

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