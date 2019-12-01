Balean a un individuo en la colonia Francisco J. Múgica de Uruapan, Michoacán; resultó herido

Balean a un individuo en la colonia Francisco J. Múgica de Uruapan, Michoacán; resultó herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 18:35:56
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Uruapan, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en calles de la colonia Francisco J. Múgica, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Constituyentes del 17, de la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son investigados por las autoridades correspondientes.

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