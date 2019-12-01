Denuncia el presidente del PAN en Puebla un intento de asalto en la autopista a Veracruz

Puebla, Puebla, a 18 de marzo de 2026.- El dirigente estatal del PAN en Puebla, Mario Riestra, denunció haber sido víctima de un intento de asalto mientras transitaba por la autopista Puebla–Veracruz, presuntamente perpetrado por ocupantes de una patrulla clonada. El incidente ocurrió la noche del 17 de marzo, cuando el político regresaba de una reunión en Tehuacán acompañado de otras dos personas.

De acuerdo con su testimonio, al circular a la altura de Palmarito Tochapan, una unidad con características similares a las de corporaciones de seguridad les marcó el alto. Aunque inicialmente creyeron que se trataba de elementos oficiales, incluso pensaron que se trataba de la Guardia Nacional, comenzaron a sospechar al notar irregularidades, como la ausencia de rotulación en el vehículo y la falta de uniforme en uno de los individuos que descendió de la unidad.

Ante esta situación, decidieron no detenerse y continuar su camino, lo que derivó en una persecución.

Durante el trayecto, los presuntos agresores realizaron al menos un disparo a distancia, sin que lograra impactarlos. La unidad dejó de seguirlos conforme se acercaban a la capital poblana, lo que permitió que los ocupantes del vehículo llegaran a salvo a su destino.

Tras hacer pública la denuncia en redes sociales, el gobierno estatal informó que no se recibió ningún reporte al número de emergencias 911. El secretario de Gobierno, Samuel Aguilar, ofreció respaldo para que el panista formalice la denuncia ante la Fiscalía. Mientras que, el gobernador Alejandro Armenta expresó su solidaridad con Riestra y aseguró que se dará seguimiento al caso.

El dirigente panista criticó las condiciones de seguridad en la autopista Puebla–Veracruz, al señalar que, pese a ser una vía de cuota con accesos controlados, continúan registrándose hechos delictivos. Incluso afirmó que este tramo carretero, particularmente entre San Martín Texmelucan y Esperanza, figura entre los más inseguros del país.