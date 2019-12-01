Definen indicadores estratégicos para medir la actividad turística en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- La secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, encabezó la sesión del Consejo del Observatorio Turístico Sustentable del estado de Querétaro, en la que se definieron los principales indicadores para medir el desempeño de la actividad turística en la entidad. Ahí, destacó la importancia de contar con herramientas de análisis que faciliten la toma de decisiones informadas, así como la planeación estratégica del sector turístico, con el respaldo de información objetiva y actualizada.

“Medir bien es decidir mejor. Y decidir mejor significa lograr que el turismo genere bienestar real, que cuide nuestro patrimonio y que fortalezca lo que nos hace únicos. Este Observatorio es eso: un punto de encuentro donde sumamos conocimiento, experiencia y visión para construir un turismo más ordenado, más competitivo y verdaderamente sostenible” subrayó.

La definición de estos indicadores tales como el gasto promedio del visitante, el empleo turístico, nivel de satisfacción del turista, satisfacción de las comunidades receptoras, accesibilidad, sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, composición del mercado turístico, entre otros; permitirá dar seguimiento a variables relacionadas con la actividad turística, con la intención de mejorar la planificación y ejecución de estrategias de desarrollo y promoción turística en la entidad.

Con este ejercicio, destacó Adriana Vega, se busca fortalecer la gestión del turismo en el estado, mediante el uso de información que contribuya a la implementación de políticas públicas y estrategias orientadas al desarrollo ordenado y sostenible del sector. Subrayó que la consolidación del Observatorio Turístico Sustentable del estado de Querétaro, permite avanzar hacia un modelo de turismo basado en el análisis, la medición y la mejora continua, en beneficio de los destinos y de la población local.

El Observatorio Turístico Sustentable constituye un espacio de coordinación entre autoridades, catedráticos, especialistas y representantes del sector, donde se integran datos y conocimiento para evaluar el comportamiento del turismo en sus distintas dimensiones.