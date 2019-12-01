¡Date prisa! Ya están disponibles los boletos gratuitos para la K’uínchekua 2026

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Desde este lunes se habilitó la venta de boletos para la K’uínchekua 2026 a través del portal visitmichoacan.com.mx, con un costo de mil pesos, se encuentran disponibles mil accesos por función para las presentaciones que se realizarán del 13 al 15 de marzo en la zona arqueológica de Las Yácatas, en Tzintzuntzan.

El titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, informó que debido a la alta demanda registrada desde el primer día de venta, también se habilitó la entrega de pases gratuitos, los cuales se liberarán en distintos horarios a través del mismo portal, hasta agotar existencias.

Se habilitaron 2 mil accesos gratuitos por cada una de las tres funciones, en las que participarán las y los portadores de las tradiciones que, por quinta ocasión, se reunirán para mostrar la cosmogonía del pueblo purépecha y la riqueza cultural de las comunidades participantes.

“Tanto en los pases con costo como los gratuitos, una persona puede conseguir hasta cuatro accesos. Pero deben tener paciencia al entrar al portal, ya que muchas personas realizan el mismo procedimiento de manera simultánea; el acceso al sitio puede tardar entre dos o tres minutos, por lo que se recomienda no refrescar la página”, explicó el funcionario.

La Sectur Michoacán enfatizó que la venta de accesos marca un paso importante en la profesionalización de la Fiesta de Michoacán. Precisó que no se trata de cobrar por la tradición, sino de generar un retorno directo para las comunidades, es decir, lo recaudado se destinará a quienes hacen posible la K’uínchekua, sentando un ejemplo nacional en turismo responsable.