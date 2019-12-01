Conviértete en artista por un día con el taller de máscaras de madera en Tócuaro: Sectur

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2025.- Michoacán se vive también a través de los talleres que conforman la Semana de Celebración de Noche de Muertos, que se han preparado para que el público conozca la preparación que las comunidades realizan previo al 1 y 2 de noviembre.

El taller de elaboración de máscaras de Tócuaro es uno de ellos, y el cual permitirá al asistente convertirse en artista por un día, comentó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), que encabeza Roberto Monroy García.

Esta experiencia única es preparada por las comunidades en coordinación con la Sectur y comienza a partir de viernes 24 de octubre. Si deseas tener un recuerdo único al introducirte a la raíz de esta celebración, aún puedes inscribirte en esta dinámica.

“Los asistentes podrán pintar su máscara, teniendo una experiencia creativa que los conectará con el significado cultural y su valor en la tradición comunitaria. Este taller lo dirige el artesano Heriberto Castillo y se impartirá diariamente del 24 al 30 de octubre, con un cupo límite de 20 personas por sesión”, comentó el titular de la Sectur.

El costo por persona es de 250 pesos, cantidad que ya incluye el material, máscara y pinturas. El taller tiene una duración de una hora y media y se realizará en Tócuaro, en el taller del artesano ubicado en la carretera Pátzcuaro-Erongarícuaro kilómetro 10. Para más detalles, la Sectur Michoacán puso a disposición el teléfono 443 224 6187 y el sitio web https://visitmichoacan.com.mx/