Comunidades purépechas compartirán sus saberes ancestrales de Noche de Muertos

Comunidades purépechas compartirán sus saberes ancestrales de Noche de Muertos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 16:37:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Todo está listo para que la Semana de Celebración de la Noche de Muertos realice su tercera edición este 2026. Este importante evento invita a turistas y visitantes nacionales e internacionales a adentrarse en la esencia y la identidad de las comunidades michoacanas mediante un programa de 17 talleres especializados, los cuales permitirán a las y los asistentes conocer de cerca y participar activamente en los preparativos de la festividad emblemática.

Del 23 al 31 de octubre, municipios y comunidades de “el alma de México” abrirán sus puertas para compartir conocimientos que han pasado de generación en generación, mediante talleres de Cocina Tradicional, máscaras tradicionales en madera, pan tradicional, catrinas y loza de barro, arco tradicional con madera y cempasúchil, entre otros, informó en rueda de prensa Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La programación representa una oportunidad para que quienes visiten Michoacán durante esta temporada no solo sean espectadores, sino que conozcan y experimenten parte de los procesos, técnicas y tradiciones que acompañan a las comunidades durante la Noche de Muertos. Entre las localidades participantes se encuentran Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula, Ichupio, Santa Cruz Tanaco y Arócutin.

La información sobre sedes, horarios, costos y mecanismos de reservación puede consultarse en el portal https://visitmichoacan.com.mx/ y en las redes sociales de la Sectur, donde también se encuentran los datos de contacto de cada actividad. La dependencia estatal invitó a turistas y visitantes a consultar previamente la programación para que puedan reservar su lugar.

Más información de la categoria
Detienen a trabajador del PRI tras ser sorprendido con 21 mil 700 pesos en efectivo
Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana
Hombre pierde la vida por impactos de arma de fuego en Uruapan, Michoacán
Ejército evacua a 84 personas por inundaciones en Lázaro Cárdenas tras lluvias
Más información de la categoria
Alumno de primero de secundaria, hiere con arma blanca a cuatro personas en la secundaria Esperanza Cabrera de la capital queretana
Kahwagi: Poder, política y el millonario negocio de verificar
El rugir de una nueva SSP estremece el corazón de Michoacán: Guardia Civil demuestra fortaleza en el desfile más emblemático de la entidad
Morena, Verde Ecologista y PT fijan postura rumbo a las elecciones de 2026-2027; omiten hablar de inseguridad