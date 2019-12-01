Comunidades purépechas compartirán sus saberes ancestrales de Noche de Muertos

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Todo está listo para que la Semana de Celebración de la Noche de Muertos realice su tercera edición este 2026. Este importante evento invita a turistas y visitantes nacionales e internacionales a adentrarse en la esencia y la identidad de las comunidades michoacanas mediante un programa de 17 talleres especializados, los cuales permitirán a las y los asistentes conocer de cerca y participar activamente en los preparativos de la festividad emblemática.

Del 23 al 31 de octubre, municipios y comunidades de “el alma de México” abrirán sus puertas para compartir conocimientos que han pasado de generación en generación, mediante talleres de Cocina Tradicional, máscaras tradicionales en madera, pan tradicional, catrinas y loza de barro, arco tradicional con madera y cempasúchil, entre otros, informó en rueda de prensa Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

La programación representa una oportunidad para que quienes visiten Michoacán durante esta temporada no solo sean espectadores, sino que conozcan y experimenten parte de los procesos, técnicas y tradiciones que acompañan a las comunidades durante la Noche de Muertos. Entre las localidades participantes se encuentran Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna, Oponguio, Tócuaro, Capula, Ichupio, Santa Cruz Tanaco y Arócutin.

La información sobre sedes, horarios, costos y mecanismos de reservación puede consultarse en el portal https://visitmichoacan.com.mx/ y en las redes sociales de la Sectur, donde también se encuentran los datos de contacto de cada actividad. La dependencia estatal invitó a turistas y visitantes a consultar previamente la programación para que puedan reservar su lugar.