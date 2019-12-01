Comunidades del lago de Pátzcuaro ofrecerán talleres creativos por Noche de Muertos: Sectur

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre de 2025.- Aprende, crea y vive la tradición de la Noche de Muertos en Michoacán, que se festeja este 1 y 2 de noviembre, con los talleres preparados por segundo año consecutivo por las comunidades en colaboración con la Secretaría de Turismo del estado (Sectur).

Durante la semana de celebración de la Noche de Muertos, las comunidades del lago de Pátzcuaro abren sus puertas para compartir su arte que va desde la cocina tradicional, alfarería, cerería, figuras de azúcar, bateas, barro vidriado, hoja de maíz, popote de trigo, máscaras de madera, dulces típicos, arcos tradicionales, papel picado y globos de cantoya, chuspata, arcos, y muchos más preparativos que el turista y visitante podrá conocer y aprender a través de una serie de 13 talleres abiertos a todo público, donde podrán adentrarse a esta ancestral celebración reconocida mundialmente.

Roberto Monroy García, titular de la Sectur Michoacán recordó que cada taller es una historia, y cada creación una ofrenda pensada para esos seres queridos que se adelantaron en el camino. Estos talleres organizados por artesanos y cocineras tradicionales de los municipios tiene un costo que oscila entre los 100 y 250 pesos, dinero que se queda totalmente en las comunidades.

“En Michoacán no se entierran a nuestro seres queridos, se les siembra para que den vida, siguiendo esta línea, las personas que acudan a estos talleres conocerán cómo se vive esta celebración en ‘el alma de México’, la cual nació en Michoacán y nos convierte en el epicentro de esta tradición que atrae cada año a las miradas del mundo”, comentó Monroy García.

Para conocer la oferta completa de los talleres disponibles, inscripciones, horarios, sedes y cuota de recuperación pueden entrar al sitio https://visitmichoacan.com.mx/, o en el siguiente link: https://www.facebook.com/share/p/1ASHdzBQN8/?mibextid=wwXIfr