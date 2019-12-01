Color y alegría llenan las calles de Quiroga con el desfile de primavera, encabezado por la alcaldesa Alma Mireya González

Color y alegría llenan las calles de Quiroga con el desfile de primavera, encabezado por la alcaldesa Alma Mireya González
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 20:38:08
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Quiroga, Michoacán, a 20 de marzo del 2026.– En un ambiente festivo y familiar, se llevó a cabo el desfile conmemorativo de la primavera en el municipio de Quiroga, el cual contó con una destacada participación de niñas, niños y diversas instituciones educativas y fue encabezado por la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez.

El recorrido, realizado en el primer cuadro de la ciudad, se distinguió por su creatividad, entusiasmo y el colorido de los contingentes, que llenaron de vida y energía las principales calles del municipio.

Durante el desfile, las y los participantes presentaron diversos atuendos y representaciones alusivas a la temporada, generando un ambiente de convivencia que reunió a familias enteras a lo largo del trayecto.

La presidenta municipal Alma Mireya González agradeció a todas las escuelas, docentes, madres y padres de familia, así como a la ciudadanía en general, por sumarse a esta celebración que fomenta la convivencia y el fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, el Gobierno Municipal de Quiroga refrenda su compromiso de continuar promoviendo actividades culturales y cívicas que fortalezcan la participación social, la formación de valores y la integración comunitaria en beneficio de las familias del municipio.

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