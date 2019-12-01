Ciudad Hidalgo celebrará 38° Feria de la Conserva

Morelia, Michoacán, 20 de marzo del 2026.- El municipio de Ciudad Hidalgo celebrará la 38 edición de la Feria de la Conserva, producto que conserva la esencia de más de 100 años de tradición de producción de este dulce típico de la región, anunció Carlos Edgar González Pérez, director de Desarrollo Económico y Gestión Social del municipio.

En conferencia de prensa, el funcionario municipal destacó que el evento se llevará a cabo del 29 de marzo al 12 de abril a un costado de la presidencia municipal; el domingo 29 de marzo la inauguración y recorrido con autoridades será a partir de las seis de la tarde. El 12 de abril a las 5:30 pm clausura de la feria.

Detalló que en esta edición participarán entre 10 y 12 conserveros, hasta cinco neveros y cerca de 45 artesanos.

Por su parte, Teodoro Martínez Espinoza, artesano de la conserva y la nieve destacó que conservas de jitomate o nopal surgieron como un producto de innovación elaborado por su madre, quien comenzó con la elaboración de conservas en su familia.

Detalló que la conserva artesanal se remonta incluso a tiempos de la llegada de Vasco de Quiroga a Michoacán, quien decía que la artesanía implica ser “mente corazón y manos”, y en las manos se descubre el sazón que lleva a surgir este tipo de productos que se caracterizan por utilizar aún productos como el piloncillo.