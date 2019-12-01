Charo invita a vivir su emblemática representación del Vía Crucis: Sectur

Charo invita a vivir su emblemática representación del Vía Crucis: Sectur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 16:37:29
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Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- El municipio de Charo presentó su cartelera de actividades para Semana Santa, la cual tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril, y prevé una afluencia cercana a 5 mil turistas, visitantes y connacionales que regresan del extranjero, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El presidente municipal de Charo, Juan Manuel Molinero Villaseñor, destacó que en la temporada de Semana Santa el turismo religioso es relevante, pues además de vivir la fe y la tradición, también se genera una importante derrama económica, la cual se prevé sea de 2 a 3 millones de pesos para este año.

Por su parte, Osvaldo Orozco Carabantes, quien interpretará a Jesús de Nazareth en la representación de la Pasión de Cristo y el vía crucis viviente, señaló que este evento cumplirá ocho décadas de realizarse en el municipio, actividad que también logra atraer la atención de paisanos y público en general. “Agradezco la confianza de la mesa directiva para encarnar este personaje para el cual me he preparado espiritualmente”, declaró.

Las actividades comenzarán el próximo 29 de marzo, el Domingo de Ramos, con la misa que se desarrollará a las 8:00 horas, posteriormente habrá una bendición de las palmas en la Capilla de San Pedro y San Pablo a las 17:00 horas. El 30 de marzo se desarrollará el vía crucis viviente con los niños de catecismo a las 17:00 horas; el 31 se realizará la Procesión y oración de mujeres y niñas a las 19:00 horas.

El viernes 3 de abril a las 11:00 horas se realizará la representación de la Pasión de Jesús y vía crucis viviente, y por último a las 19:30 horas se dará paso a la Procesión del Silencio por la estación mayor. La programación completa se puede consultar en el perfil de Facebook Semana Santa Charo-Oficial.

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